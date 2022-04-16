Уничтожение защитников Мариуполя Донецкой области поставит точку на мирных переговорах между Российской Федерацией и Украиной, заявил Президент Владимир Зеленский. Об этом пишут "Украинские новости".

В интервью журналистам Президент рассказал, что ситуация в Мариуполе остается очень сложной, поскольку Россия не идет на прекращения огня для эвакуации раненых, не соглашается открывать гуманитарные коридоры. Зеленский сообщил, что РФ предлагает украинским защитникам города сдаться, но без каких-либо гарантий.

"Мариуполь — это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", — подчеркнул Президент.

Зеленский заявил, что в Мариуполе гуманитарный кризис, нет еды, воды, медикаментов, российские войска не дают вывезти женщин и детей, а к украинским военным относятся по-разному: "И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранит им жизнь. Да, может быть Иловайск", — сказал он.