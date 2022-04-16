также в разделеПолитика
Зеленський вважає, що Путін може використати ядерну сброю 14
Медведчука після спроби втечі відправили під варту 17
РФ угрожает Швеции и Финляндии последствиями из-за курса в НАТО 23
РФ пригрозила США «непередбачуваними наслідками» за постачання зброї Україні 38
Зеленський: Доля вивезених окупантами з Маріуполя людей – невідома 54
Група українських і міжнародних експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти 12
Фракція «Слуга народу» поповнилась новим депутатом 15
Зеленський назвав головну найближчу мету Росії у війні 22
Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу 13
Трамп погодився з Байденом, що дії рф в Україні – геноцид 30
Фракція ОПЗЖ припинила роботу в Раді 41
Прем’єр Канади також вважає дії РФ геноцидом 11
ЗМІ: Путін спробує стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські 14
Макрон про Путіна та Україну: Образа переросла в параною 33
Кремль про ідею обміну Медведчука: він не громадянин Росії 27
Дружини російських окупантів закликають ґвалтувати українських жінок 22
Макрон не вважає «геноцидом» злочини РФ в Україні, а росіян і українців назвав «братами» 31
Арахамія спростував заяви РФ про глухий кут в переговорах з Україною 59

Уничтожение защитников Мариуполя Донецкой области поставит точку на мирных переговорах между Российской Федерацией и Украиной, заявил Президент Владимир Зеленский. Об этом пишут "Украинские новости".

В интервью журналистам Президент рассказал, что ситуация в Мариуполе остается очень сложной, поскольку Россия не идет на прекращения огня для эвакуации раненых, не соглашается открывать гуманитарные коридоры. Зеленский сообщил, что РФ предлагает украинским защитникам города сдаться, но без каких-либо гарантий.

"Мариуполь — это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", — подчеркнул Президент.

Зеленский заявил, что в Мариуполе гуманитарный кризис, нет еды, воды, медикаментов, российские войска не дают вывезти женщин и детей, а к украинским военным относятся по-разному: "И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранит им жизнь. Да, может быть Иловайск", — сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13