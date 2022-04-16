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Світ має готуватись до можливого застосування Україною ядерної зброї, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Не треба чекати від Росії, коли вона використовуватиме ядерну зброю. Світу треба готуватися до цього по-різному – не лише антидоти, бомбосховища, але з ними треба говорити. Затиснути їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Вони можуть використати будь-яку зброю, я переконаний в цьому", - заявив він у суботу в інтерв'ю українським журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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