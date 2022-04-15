также в разделеОбщество
Іноземцям дозволили вступати на військову службу в українську розвідку 17
ООН: Понад 870 тисяч українських біженців вже повернулися на батьківщину 8
Суд арештував ще 154 об’єкти майна сім’ї Медведчуків 10
«Динамо» выгнало футболиста, который оказался сыном одного из главарей «ЛНР» 29
СБУ надала докази, що РФ сама обстріляла с. Клімово у Брянській області 31
«Азов» вважає, що деблокувати Маріуполь можливо 18
Росія почала реалізацію плану проведення терактів на своїй території 15
Мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению городов 57
В ООН стурбовані британською програмою для біженців з України 25
Книжковий арсенал у травні 2022 не відбудеться 7
Розвідка: Окупанти хотіли захопити лівобережну частину Києва 32
Четвертий обмін військовополоненими: 30 людей повертаються додому 11
Прикордонники повідомляють про обстріли росіян на Чернігівщині 19
РФ намагалася використати криміналітет для розхитуваня ситуації на Одещині 31
МЗС б’є на сполох через загрозу незаконного усиновлення українських дітей росіянами 9
Двох українських пілотів звільнили з полону окупантів 46
В Одесі затримали колишнього чоловіка Поклонської за підозрою у колабораціонізмі 25
СБУ вже відкрила 2882 кримінальних проваджень, пов’язаних з війною 9

Сценарист «Карткового будинку» Бо Віллімон планує зняти документальний фільм про воєнні злочини військ РФ у Бучі.

Як повідомили в Бучанській міській раді, відомий сценарист американських серіалів приїхав до України, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області.

Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу.

Сотні мирних мешканців міста загинули від куль російських солдатів, коли Буча перебувала під тимчасовим контролем ворога.

Після звільнення населеного пункту ЗСУ побачили на вулицях та в обстріляних будинках десятки тіл загиблих, у деяких були зв’язані за спиною руки.

Згодом з’явилися відеодокази причетності росіян до жорстоких розправ над українцями. Декого з мешканців Бучі окупанти розстрілювали з танків, коли ті пересувалися на велосипедах.

Відомо про факти катувань і зґвалтування неповнолітніх.

Свою причетність Росія офіційно заперечує, стверджуючи, що це, мовляв, інсценування Україною «чергової провокації».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8