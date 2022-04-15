Сценарист «Карткового будинку» Бо Віллімон планує зняти документальний фільм про воєнні злочини військ РФ у Бучі.
Як повідомили в Бучанській міській раді, відомий сценарист американських серіалів приїхав до України, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області.
Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу.
Сотні мирних мешканців міста загинули від куль російських солдатів, коли Буча перебувала під тимчасовим контролем ворога.
Після звільнення населеного пункту ЗСУ побачили на вулицях та в обстріляних будинках десятки тіл загиблих, у деяких були зв’язані за спиною руки.
Згодом з’явилися відеодокази причетності росіян до жорстоких розправ над українцями. Декого з мешканців Бучі окупанти розстрілювали з танків, коли ті пересувалися на велосипедах.
Відомо про факти катувань і зґвалтування неповнолітніх.
Свою причетність Росія офіційно заперечує, стверджуючи, що це, мовляв, інсценування Україною «чергової провокації».
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