Сценарист «Карткового будинку» Бо Віллімон планує зняти документальний фільм про воєнні злочини військ РФ у Бучі.

Як повідомили в Бучанській міській раді, відомий сценарист американських серіалів приїхав до України, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області.

Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу.

Сотні мирних мешканців міста загинули від куль російських солдатів, коли Буча перебувала під тимчасовим контролем ворога.

Після звільнення населеного пункту ЗСУ побачили на вулицях та в обстріляних будинках десятки тіл загиблих, у деяких були зв’язані за спиною руки.

Згодом з’явилися відеодокази причетності росіян до жорстоких розправ над українцями. Декого з мешканців Бучі окупанти розстрілювали з танків, коли ті пересувалися на велосипедах.

Відомо про факти катувань і зґвалтування неповнолітніх.

Свою причетність Росія офіційно заперечує, стверджуючи, що це, мовляв, інсценування Україною «чергової провокації».