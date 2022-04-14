Вперше за 10 днів російські військові обстріляли зі своєї території прикордонні населені пункти Сумщини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
«Кілька годин тому були обстріли деяких прикордонних пунктів з артилерії чи мінометів. Пошкоджені приватні будинки. За останні днів десять – це перша провокація, коли вони зі своєї території обстріляли наші прикордонні пункти», – розповів він в ефірі спільного телемарафону.
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