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Вперше за 10 днів російські військові обстріляли зі своєї території прикордонні населені пункти Сумщини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Кілька годин тому були обстріли деяких прикордонних пунктів з артилерії чи мінометів. Пошкоджені приватні будинки. За останні днів десять – це перша провокація, коли вони зі своєї території обстріляли наші прикордонні пункти», – розповів він в ефірі спільного телемарафону.
ForUm

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