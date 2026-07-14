СБУ затримала на Сумщині ще одного агента фсб

Зловмисник розвідував координати для повітряних атак рф по прикордонню, повідомляє СБУ.

Завдання загарбників виконував завербований фсб екскерівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткінському районі.



У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої давні приятельські зв'язки з військовослужбовцем рф та власні прокремлівські переконання.



У 2025 році на нього вийшов співробітник управління фсб по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів рф по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні.



Після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів.



Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих.



Зібрані відомості фігурант месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.



СБУ затримала фігуранта, коли він виконував чергове завдання ворога з підготовки удару по прикордонню. У нього вилучено смартфон із доказами роботи на агресора.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.