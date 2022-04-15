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За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі насамперед через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою. Подорожчання товарів і послуг зумовлюватимуть, зокрема:

  • порушення виробничих процесів;
  • логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілену пропозицію за окремими регіонами;
  • ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;
  • високу вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів і послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та Уряду України. Серед них:  

  • тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, яка стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;
  • зниження податків, у тому числі непрямого оподаткування імпорту;
  • фіксація цін на житлово-комунальні послуги;
  • адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.

Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту.

Крім того, після відновлення функціонування каналів монетарної трансмісії Національний банк знову застосовуватиме облікову ставку й інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та поступового зниження інфляції.

 
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