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Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міськради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора, повідомляє прес-служба бюро.

За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.

«Цей «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції «Опозиційної платформи За життя». Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України», - йдеться у повідомленні.


Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення рф колаборант на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.

Працівники ГБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності.

Наразі депутата передано Службі безпеки України.
ForUm

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