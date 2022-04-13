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Мародерство росіяни називають «спецоперацією із зачистки домов». Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

На записі чути, що деякі рашисти приймають замовлення від близьких, як перед походом до супермаркету.

Як ось цей «герой»: зателефонував своєму батьку прямо з будинку, який грабував.

Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі «багатого рыболова». Останній, як почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався: «…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат».

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Дізнавшись, що там такого добра чимало, наставляє сина: «Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто».

Що ж, наші ЗСУ вас, окупанти, точно не фотографуватимуть. А от в бою будуть нищити – за те, що ви робите на нашій землі!
ForUm

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