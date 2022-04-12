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Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов підтвердив скидання із російського безпілотника хімічних речовин на території міста.

«Ми не можемо надати більш детальної інформації, але у нас є підтвердження від військових, що це сталося», - заявив Орлов у коментарі ВВС.

Як повідомлялося, увечері 11 квітня в полку «Азов» заявили, що російські окупаційні війська скинули з безпілотного літального апарата отруйну речовину невідомого походження  на українських військових і мирних жителів у Маріуполі. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром, а наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Лідер «Азова» Андрій Білецький повідомив про трьох постраждалих. «Декілька годин тому росіяни вдарили хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь», по фортеці українських бійців, по фортеці азовців. Якщо говорити про практичну сторону удару – вона не велика. Троє людей мають людей чітко виражені ознаки отруєння хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків», - сказав Білецький у своєму відеозверненні в ніч на вівторок.
ForUm

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