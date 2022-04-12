также в разделеОбщество
ДБР запобігло виходу 10 російських суден із порту Одеської області 9
ЗМІ: Окупанти їздять по Білорусі на вкрадених в Україні авто 10
ЗМІ: Росія найближчим часом не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі 9
Азов повідомив про стан постраждалих від отруєння в Маріуполі 24
Окупанти використовують українських дітей для розвідки наших військових позицій 11
СБУ затримала агента російських спецслужб, який зробив в Україні серйозну кар’єру 22
Європол почав операцію з виявлення активів, які потрапили під санкції ЄС проти РФ 11
Азов: Окупанти застосували хімзброю в Маріуполі 22
Розвідка оприлюднила список військових злочинців із Пскова, які діяли у Бородянці 20
Майже половина території України потребує розмінування 15
Першу тимчасову переправу на Чернігівщині облаштують через 3 дні 13
Залужний: Зв’язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, робимо можливе й неможливе 14
Укрпошта припиняє випуск поштових марок і маркованих конвертів з літерними номіналами V і Z 12
Яхту Медведчука вартістю $200 млн передадуть АРМА 16
Як знайти своїх близьких, які загинули в Бучі? 10
Окупанти майже завершили підготовку до наступу на Донбасі, бойові дії можуть розпочатися найближчим часом 46
На вулицях Харкова знаходять міни сповільненої дії, містян просять не підходити до них 7
Французькі жандарми долучаться до розслідування злочинів Росії в Україні 14

З вівторка, 12 квітня, у Харкові відновлюються заняття для школярів у дистанційному форматі, заявив міський голова Ігор Терехов.

«Я ухвалив рішення, що в Харкові буде відновлено навчальний процес. Наші діти мають закінчити навчальний рік. Ви знаєте мою позицію: я завжди був проти дистанційного навчання, але з огляду на те, що в Україні триває війна, навчання відбуватиметься дистанційно», - сказав мер у відеозверненні.

«Для цього ми залучимо електронні освітні платформи та комунікаційні онлайн-сервіси. Розклад уроків та їх проведення матиме гнучкий характер», - додав він.

Терехов запевнив, що навчання буде організовано максимально безпечно і для дітей, і для вчителів, а тим, хто не зможе продовжити навчання дистанційно, пообіцяв індивідуальний підхід.

«Я чудово розумію, що через бойові дії не всі діти зможуть продовжити навіть дистанційне навчання. До таких дітей я гарантую індивідуальний підхід», - сказав Терехов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги