З вівторка, 12 квітня, у Харкові відновлюються заняття для школярів у дистанційному форматі, заявив міський голова Ігор Терехов.

«Я ухвалив рішення, що в Харкові буде відновлено навчальний процес. Наші діти мають закінчити навчальний рік. Ви знаєте мою позицію: я завжди був проти дистанційного навчання, але з огляду на те, що в Україні триває війна, навчання відбуватиметься дистанційно», - сказав мер у відеозверненні.

«Для цього ми залучимо електронні освітні платформи та комунікаційні онлайн-сервіси. Розклад уроків та їх проведення матиме гнучкий характер», - додав він.

Терехов запевнив, що навчання буде організовано максимально безпечно і для дітей, і для вчителів, а тим, хто не зможе продовжити навчання дистанційно, пообіцяв індивідуальний підхід.

«Я чудово розумію, що через бойові дії не всі діти зможуть продовжити навіть дистанційне навчання. До таких дітей я гарантую індивідуальний підхід», - сказав Терехов.