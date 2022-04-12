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Литва допоможе Україні наростити експорт агропродукції, який впав унаслідок блокади країною-агресором РФ українських морпортів.

Про це йшлося на зустрічі міністра сільського господарства Литовської Республіки Кестутіса Навікаса із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, повідомляє прес-служба українського відомства.

Основною темою зустрічі українського та литовського міністрів було використання логістичних можливостей Литовської Республіки для експорту українських зернових на традиційні ринки збуту української аграрної продукції в Африці, Азії, Близькому Сході.

Міністр Кестутіса Навікас зазначив, що у даний час транспортне відомство Литви опрацьовує питання відправлення найближчим часом тестового потяга з України об’ємом 2000 тон, що є вочевидь недостатнім, натомість стане першим кроком для реалізації глобального проекту.

Литовською стороною також було висловлено запевнення у надані всебічної підтримки Україні щодо її євроінтеграційних прагнень. У цьому контексті Міністр Кестутіса Навікас наголосив, що він особисто буде сприяти проведенню консультацій з європейськими колегами щодо надання методичної допомоги у пришвидшеному проходженні необхідних процедур для вступу України в ЄС, зокрема у сфері сільського господарства.
ForUm

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