Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виключає ймовірність дефіциту на курячі яйця, м'ясо птиці, молоко та овочі на внутрішньому ринку України.

«Чорнобаївська фабрика (близько 4 млн курей загинуло на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг" біля окупованого с.Чорнобаївка Херсонської області – ІФ) орієнтувалася на виробництво яєць, і до війни ми були експортоорієнтованою країною (у певні роки навіть до 4 ).Тому у разі знищення цих об'єктів ми, перш за все, говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Це, перш за все, стосується скорочення експорту, але не викличе дефіциту на внутрішньому ринку», – пояснив він в ефірі національного телемарафону #UA разом, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас щодо овочівництва Висоцький зазначив, що тепличний продукт буде цього року менш доступним, «хоча він завжди був більш преміальним». Щодо овочів, що входять до базового борщового набору (капуста, морква, буряк, картопля), то за словами профільного заступника міністра, у Західній та Центральній Україні під них будуть збільшені площі, а також їх виробництво планують утримати на рівні завдяки спільному проекту міністерства та міжнародних партнерів «Сади перемоги».

«Все це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході для того, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією», – наголосив він.