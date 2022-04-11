Близько 300 тис. кв. м території України потребують гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами, посівні роботи на значній площі українських полів не можуть розпочатися через загрозу наявності там вибухонебезпечних предметів, повідомляють у ДСНС.

«На сьогодні ми здійснили орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно виконати комплекс заходів із гуманітарного розмінування… За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тис. кв. км - майже половина території нашої країни», - сказав у понеділок на брифінгу в Києві начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

Він зазначив, що піротехнічні підрозділи є в кожному регіоні України, загалом у ДСНС працюють близько 550 піротехніків, передає Інерфакс-Україна.

«Щодня вилучається та знешкоджується в середньому від 2 до 6 тис. вибухонебезпечних предметів», - сказав представник ДСНС.

Зі слів Бондаря, наразі основні зусилля з розмінування територій зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Чернігівсько-Броварському, Ніжинському та Тростянецькому напрямках.

Представник ДСНС наголосив, що, незважаючи на безперервні обстріли, щодня піротехніки працюють у Харківській та Миколаївській областях.

Відповідаючи на запитання про те, як жителі Київської області можуть повернутися додому після розмінування територій, начальник управління сказав: «Ірпінь ми відпрацювали. Але є домоволодіння, де не було господарів. Ми як служба порятунку не маємо права заходити на приватну територію. Тому ми залишаємо повідомлення: якщо людина повертається додому, то викликає нас, і ми оглядаємо, після чого даємо дозвіл перебувати в будинку».

При цьому Бондар додав: «Але основне рішення щодо можливості повернення людей – це функція місцевої влади».

Представник ДСНС також зазначив, що українські вибухотехніки мають високу кваліфікацію та працюють із сучасними боєприпасами типу «Іскандер», боєприпасами, що використовуються в авіації, – ракети земля-повітря, повітря-повітря.

«Має місце застосування систем залпового вогню з касетними елементами… із системи «Іскандер», коли під час спрацьовування розкидаються на великі площі й елементи перебувають у боєготовності. Наші фахівці знищують такі боєприпаси безпосередньо на місці їх виявлення, тобто це ті боєприпаси, які не можна зрушити з місця, перевезти, знешкодити в будь-який інший спосіб, окрім фізичного вибуху», - розповів представник ДСНС.

Бондар наголосив, що російські окупанти використовують протипіхотні та протитанкові міни, в Харківській області ворог використав системи дистанційного мінування.

Зі слів начальника управління ДСНС, про всі факти розташування заборонених боєприпасів рятувальники інформують правоохоронні органи.

Також він наголосив, що через масштабне мінування ворогом дуже велика площа полів в Україні не може поки що використовуватися для сільськогосподарської діяльності.

«Але ми максимально робитимемо все, щоб якнайшвидше надати можливість нашим аграріям виконати посівні роботи», - запевнив він.

«Безумовно, коли є інформація, що в населеному пункті не проведено обстеження щодо наявності вибухонебезпечних предметів, перебувати в цьому населеному пункті дуже небезпечно. Ми разом з органами місцевої влади вживаємо всіх заходів, щоб обмежити доступ цивільного населення до населених пунктів, доки не буде проведено обстеження», - підсумував Бондар.