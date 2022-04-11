Через воєнні злочини, скоєні Росією та російською армією на території України, до Міжнародного кримінального суду звернулися 42 країни, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

В ефірі національного телемарафону міністр заявив, що всі діяння, які чинили російські військові на тимчасово зайнятих ними територіях, і про які стало відомо після звільнення населених пунктів українською армією, підпадають під визначення воєнних злочинів, передає Інтерфакс-Україна.

«Щодо типів таких злочинів, то їх було багато. Всі вони зазначені й у Женевських конвенціях і в Римському статуті – договорі, яким керується Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Типів таких злочинів було багато, і йдеться не лише про геноцид, а і про зґвалтування, про вбивство мирних громадян, не пов'язане з геноцидом, про викрадення майна. Все це є воєнним злочином, на який поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду в Гаазі», - зазначив Малюська.

З його слів, докази воєнних злочинів росіян в Україні не лише буде надано МКС, а й передано державам-партнерам, які проводять власне розслідування.

«Це не лише Україна чи наші сусіди. Багато європейських держав у себе в країнах розпочали кримінальні провадження проти росіян щодо їхніх дій в Україні», - наголосив міністр.

Він уточнив, що через воєнні злочини росіян до МКС звернулися 42 країни світу, завдяки чому процедура початку міжнародного розслідування стала значно простішою.

«Інакше потрібна була власна ініціатива прокурора плюс попереднє засідання, попередня згода суддів, що зайняло б небагато часу. А звернення країн суттєво процедуру прискорило і, скажімо так, зумовило необхідне забезпечення діяльності прокурора (МКС – ред.) щодо такого розслідування», – наголосив міністр.

Малюська додав, що крім згаданих 42 країн власне незалежне розслідування воєнних злочинів РФ проводять іще близько десятка держав. «Також є країни, які створили слідчу групу разом з українськими правоохоронцями та прокуратурою і розслідують це (воєнні злочини РФ в Україні – ред.) у рамках спільної слідчої групи», - підсумував міністр.