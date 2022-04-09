Росія втратила близько 19 100 своїх військових у війні проти України, повідомив станом на ранок 9 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, серед втрат, яких зазнала Росія, за даними Генштабу:

705 танків

1895 бойових броньованих машин

335 артилерійських систем

108 РСЗВ

55 засобів ППО

151 літак

136 гелікоптерів

1363 одиниці автомобільної техніки

7 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

112 БПЛА оперативно-тактичного рівня

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.

Росія називає значно менші цифри щодо своїх загиблих і поранених військових, при цьому про втрати військової техніки не повідомляє.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.