Окупанти знищили багаторічний архів, який на Чорнобильській атомній електростанції збирали українці.
Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олександр Сирота.
«Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась *урва просто викинула в смітник», – написав він, опублікувавши фото із залишками паперів у смітнику.
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