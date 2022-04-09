В’їзд на територію Пущі Водиці обмежено на невизначений час, повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

«Військове керівництво прийняло рішення про обмежений в’їзд на територію Пущі і пов'язане воно з величезною кількістю об’єктивних факторів, ряд з яких я, на жаль, не маю право озвучувати», - написав він.

Так, в першу чергу в’їзд заборонено, щоб дати час саперам розмінувати території.

«Точного строку заборони поки немає, адже об’єм роботи просто колосальний: перевірити будинки, вулиці, згарища, лісополоси і очистити їх від снарядів, гранат, мін та розтяжок і навіть тіл», - пояснює чиновник.

Крім розмінування, правоохоронці фіксують і документують численні пошкодження, щоб потім використати ці докази в міжнародних та національних судах.

Тому, звертаємось до мешканців Оболонського району життю, здоров‘ю та майну яких було нанесено шкоду, повідомляти про такі факти профільного прокурора Зінов‘єва Нікіту Едуардовича (тел. 0976785119, щодня з 10:00 до 18:00) для узгодження порядку проведення з Вами необхідних слідчих дій, та подальшого залучення до проваджень в статусі потерпілого.

Також в РДА можна отримати консультації щодо фіксації пошкоджень: +380981971956 (Олена).

«Окремо хочу підкреслити, що під час гострої фази бойових дій Оболонська РДА організовувала кілька етапів добровільної евакуації, під час яких усі охочі покинули територію Пущі та Горенки. Зараз Національна поліція, ТРО та ДФТГ Оболонського району організували охорону території від мародерства. Так, на жаль, мародерство є. В основному це місцеві «елементи», які обов’язково будуть покарані», - пише чиновник.