Всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко за результатами поїздки у Зону відчуження та на Чорнобильську АЕС.

«Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб», - наголосив міністр.

Він повідомив, що російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все – від посуду до запчастин і приладів.

«Заражений не лише весь особовий склад окупантів і «трофеї», а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим», - наголосив Галущенко.

Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.

«Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС», - заявив міністр.

В ході візиту Галущенко також зустрівся та поспілкувався з персоналом ЧАЕС.

«Подякував цим сміливим чоловікам та жінкам за витримку та терпіння. Вони дійсно герої! Все зруйноване ми скоро відновимо, вже зараз налагодимо ротацію змін та повернемо роботу з обслуговування станції в нормальне русло», - підсумував Герман Галущенко.