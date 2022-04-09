Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні загалом не постраждало, його периметр не пошкоджено, повідомив Енергоатом.
«Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці. Водночас наявні ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 24 лютого по 31 березня територія, на якій воно розташоване, була тимчасово окупована рашистами, як й інші ядерні об’єкти в зоні відчуження.
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