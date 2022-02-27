Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала в Telegram обновление за минувшие сутки от Вооруженных сил Украины, пишет Багнет.

В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники, есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

В Сумах ситуация под контролем. В течение дня были зафиксированы обстрелы из артиллерии, ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян попали в плен.

В Луганской области продолжаются попытки российских войск захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей врагу не удалось.

В Ахтырке украинские военные помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли шесть человек.

В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.

В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику удалось временно выйти на рубежи. Ведутся бои, чтобы не дать врагу закрепиться.