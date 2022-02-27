Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала в Telegram обновление за минувшие сутки от Вооруженных сил Украины, пишет Багнет.
В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники, есть повреждения жилых домов и пострадавшие.
В Сумах ситуация под контролем. В течение дня были зафиксированы обстрелы из артиллерии, ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян попали в плен.
В Луганской области продолжаются попытки российских войск захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей врагу не удалось.
В Ахтырке украинские военные помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли шесть человек.
В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.
В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику удалось временно выйти на рубежи. Ведутся бои, чтобы не дать врагу закрепиться.
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