Ціни на пшеницю на світових біржах виросли на 10% на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України, а також зменшення поставок з двох основних країн-експортерів. Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржи GrainTrade, пише agronews.ua.

Березневі ф’ючерси подорожчали:

– на європейську пшеницю на паризькій Euronext – на 10,2% або 29,5 €/т до 316,5 €/т або 356 $/т (+19,2% за тиждень),

на м’яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго – на 18,38 $/т до 340,2 $/т (+17%),

– на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті – на 18,19 $/т до 353,8 $/т (+16,4%),

– на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі – на 10,66 $/т до 378,5 $/т (+6,8%),

– на чорноморську пшеницю на біржі в Чикаго – на 10 $/т до 326,5 $/т (+2,3%), проте попит на неї низький через можливий зрив поставок з України та Росії.

Ціни на інші зернові та олійні культури уповільнили зростання завдяки сприятливим опадам в Аргентині та фіксуванню трейдерами прибутків. Вчора на біржі в Чикаго березневі ф’ючерси подорожчали:

– на кукурудзу – на 1,5% до 274 $/т (+6% за тиждень),

– на соєву олію – на 1,9% до 1588 $/т (+9,2% за тиждень),

– на сою знизилися на 0,9% до 610 $/т (+5,7% за тиждень).

Світ вже не вірить у можливість політичних домовленостей з Росією, тому Україна сподівається лише на те, що армія зможе зупинити ворога, а запроваджені країнами Заходу санкції змусять кремлівську владу повернутися за стіл переговорів.