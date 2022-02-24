также в разделеПолитика
Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины 75
С граждан Украины, готовых защищать страну в рядах Сил ТрО, снимут санкции 54
У Зеленского сообщили о более чем 40 погибших в боях 41
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 315
Боррель пригрозил РФ «беспрецедентной изоляцией» 52
В Венгрии назвали причину стягивания военных на границу с Украиной 122
Путин объявил войну еще 21 февраля, но видео показали только 24-го 60
Байден выступил из спецзаявлением из-за начала войны 234
Путин требует от украинских военных немедленно сложить оружие 242
Глава Минобороны Британии припомнил Путину историю о царе Николае I и Крымской войне 111
МИД Китая: Тайвань – не Украина 241
Боррель: Беларусь теряет суверенитет и превращается в сателлита России 44
Зеленский: Шаги ВСУ по защите Украины будут знать только я и наша армия 143
ООН: События на Донбассе – не геноцид, российские войска – не миротворцы 47
Лукашенко призвал украинцев «отмахнуться от заокеанских хозяев» 51
«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины 376
В случае вторжения РФ в Украине сразу введут военное положение 131
Британия готова предоставить Украине кредиты на сумму до $500 млн 15

Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки российской армии по всей территории нашего государства. Украинским военным требуется поддержка граждан, заявил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга в Офисе главы государства.

 «Нашим военным нужна эта поддержка. Главное – им необходима поддержка нашего населения. У нас армия сильных людей. Наше население – это тоже мощная армия. Так что поддержите наших военных», – сказал Зеленский.

Президент призвал украинские СМИ активнее информировать общество об успехах Вооруженных Сил и потерях врага.

«Враг понес серьезные потери. Потерь врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю. Украина атакована с севера, востока и юга. Атакована из воздуха. Защита работает. Армия и национальная солидарность – это сегодня главная опора украинской государственности», – отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уже начата выдача оружия всем гражданам, желающим защищать суверенитет Украины.

«От каждого гражданина зависит будущее нашего народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлечет к защите государства ветеранов», – сообщил он.

Президент также призвал граждан приобщаться к сдаче донорской крови для раненых защитников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

217
Теги