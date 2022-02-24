Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки российской армии по всей территории нашего государства. Украинским военным требуется поддержка граждан, заявил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга в Офисе главы государства.

«Нашим военным нужна эта поддержка. Главное – им необходима поддержка нашего населения. У нас армия сильных людей. Наше население – это тоже мощная армия. Так что поддержите наших военных», – сказал Зеленский.

Президент призвал украинские СМИ активнее информировать общество об успехах Вооруженных Сил и потерях врага.

«Враг понес серьезные потери. Потерь врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю. Украина атакована с севера, востока и юга. Атакована из воздуха. Защита работает. Армия и национальная солидарность – это сегодня главная опора украинской государственности», – отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уже начата выдача оружия всем гражданам, желающим защищать суверенитет Украины.

«От каждого гражданина зависит будущее нашего народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлечет к защите государства ветеранов», – сообщил он.

Президент также призвал граждан приобщаться к сдаче донорской крови для раненых защитников.