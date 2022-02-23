Священное Писание говорит о гордыне как о причине грехопадения.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко).

«Когда Священное Писание повествует о каких-то грехопадениях, то оно указывает на причину этих грехопадений», - сказал отец Митрофан.

Священник отметил, что первый грех, который произошёл и из-за которого началось страдание человеческого рода, произошел не в человеческом мире. «Он произошел в ангельском мире, когда первый ангел, самый светлый - Денница - что означает «Заря», «Восход», то есть первоначальный свет, который разрывает тьму, возгордился от своей красоты. И тогда он, как говорит Священное Писание, от своей гордыни отлучаясь от Бога «пал как молния с небес в преисподнюю»», - пояснил он.

«Священное Писание говорит о гордыне как о причине грехопадения. И далее люди заразились подобно диаволу этим грехом гордости, от которого произошли и другие грехи. Много раз говорится о том, что «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6). Эти слова звучат и в устах Иисуса Христа, и в устах его апостолов в их посланиях к Церквям. Эти слова говорят о том, что гордый человек замыкается в самом себе. Он пытается в самом себе найти тот источник блаженства, которого в нём нет, потому что он не создавал сам себя - его создал Бог», - продолжил преподаватель КДАиС.

Иеромонах Митрофан напомнил, что Бог является источником жизни, благости и благополучия, но если человек гордый, тогда он замыкается в себе и говорит: «Я могу сам контролировать свою жизнь, я могу сам быть успешным, вопреки другим людям». «Такой человек отсекает себя от милости Божией. Он закрывает тот поток благодати, который питает его и не даёт засохнуть в пустыне».

Гордыня - это путь в никуда, когда человек сам себя изолирует от Божией благодати, - подчеркнул священник.

«Но когда человек говорит: «Господи, я странник в этом мире, где не имею ничего своего, а всё, что у меня есть - это от Тебя. И я смиряюсь перед Тобой своей волей», то тогда Господь дает человеку свою благодатную помощь. Само слово «благодать» означает благой или хороший, добрый дар. Вот тогда Господь смиренному человеку протягивает руку помощи и помогает возрастать, а человек гордый, который отключил себя от источника благодати, «засыхает и погибает» в своем грехе», - подытожил преподаватель КДАиС.