Президент України Володимир Зеленський припустив, що після розголосу злочинів у Бучі окупанти намагатимуться ховати сліди своїх злочинів.

«Ми повинні розуміти, що після розголосу про вбитих цивільних осіб окупанти можуть інакше ставитись до своїх злочинів. На іншій території нашої держави, куди вони зайшли», - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

«Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб сховати свою провину у масових вбивствах цивільних осіб у Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв'ю, перемонтованих записів, спеціально вбиватимуть людей так, щоб це виглядало так, ніби їх убив хтось інший, - сказав Зеленський. - Мабуть, тепер окупанти намагатимуться сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього у Бучі, коли відступали, але на іншій території це можливо».

Президент зазначив, що вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. Безумовно, за це буде відповідальність для окупантів.

При цьому він підкреслив, що «кожна нормальна людина розуміє, хто приніс війну та масові смерті на українську землю».

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.