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В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение, заявил  секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения военного положения, он отметил: «Мы четко осознаем все процессы, происходящие в РФ и Беларуси, и в случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение».

Секретарь СНБО также заявил, что в случае атаки на Киев или на любой другой город «отпор будет дан мгновенно». «Мы осознаем риски, исходящие от Российской Федерации. Наше войско готово к отпору, - подчеркнул он. – Не имеет значения, какой город может подвергнуться нападению со стороны РФ. Мы к этому готовы и делаем все, чтобы этого не произошло».

Данилов добавил, что заседание СНБО остается открытым, все руководители органов государственной власти работают на рабочих местах и ​​готовы при необходимости собраться в любой момент.
ForUm

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