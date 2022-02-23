Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что страна готова помочь Украине «пережить шторм российской агрессии» с помощью кредитных гарантий на сумму до 500 миллионов долларов и дополнительных средств.

Великобритания заявила 23 февраля, что предлагает гарантии кредитования Банка развития для проектов по поддержанию экономической стабильности и реформ, включая борьбу с коррупцией, сообщает Радио Свобода.

Западные страны, поддерживая Украину, уже давно призывают Киев бороться с коррупцией и проводить другие реформы, в частности, в области верховенства права.

«Мы вкладываем деньги в то, что делаем, и используем экономический опыт и силу Великобритании для поддержки народа Украины», – заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Она добавила: «Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике выдержать шторм российской агрессии».

Трасс отметила, что российское вторжение в Украину остается реальным. «Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, оказывая оборонное оружие и разоблачая попытки России создать фальшивые поводы для вторжения», добавила она.