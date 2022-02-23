Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о приказе эвакуировать медучреждения в Киеве и ряде других городов.

«Распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения якобы с моей подписью, относительно утвержденных мер по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Подчеркиваю! Все содержание несуществующего приказа – это фейк», - написал он в Facebook.

Министр подчеркнул, что медучреждения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.