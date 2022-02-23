Вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области при обстреле со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Вечером 22 февраля вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района при обстреле со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка. Искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя», - написал он в Телеграм-канале.
За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.
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