Японское правительство приняло решение ввести ограничительные меры в отношении России и «республик» Донбасса, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.

Он призвал Москву «вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины», отметив, что признание независимости «ДНР» и «ЛНР» является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», передает Интерфакс.

В связи с этим, сказал премьер, «наша страна приняла решение ввести санкции», которые предусматривают, в частности, прекращение выдачи виз представителям «республик» Донбасса и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с этими «республиками», а также на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.

«В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры», - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.

Президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».