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На Житомирщине настоятель Свято-Покровского храма УПЦ села Городковка протоиерей Димитрий Ильчук нуждается в молитвенной и финансовой поддержке.

Фото: Житомирская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, в ночь на 19 февраля 32 - летний священник попал в ДТП, столкновение произошло с уснувшим за рулем водителем газели.

«Милостью Божией отец Димитрий остался жив. Больше всего после аварии у священник пострадали ноги. Операция на ногах длилась 5 часов, врачам удалось сложить конечности. В левой ноге открытые переломы со смещением, стоят штыри, которые будут сращивать кости», - сообщают в епархии.

По словам врачей, реабилитация священника продлится от 3 до 6 месяцев, затем ему установят пластину, после чего священник сможет встать на ноги и вернуться к служению.

Помочь можно, перечислив средства по реквизитам: 5168757371556236 - ПриватБанк, 4149439040204889

Получатель: Ильчук Дмитрий Олександрович.
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