Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор», - сказал Руденко журналистам.

По его словам, «это будет решение Киева», передает Интерфакс.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

«Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что «признанием так называемых ЛНР/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства - резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года».