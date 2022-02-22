также в разделеПолитика
Высший совет правосудия прекратил работу: уволились сразу 10 членов
Зеленский собирает глав фракций 10
Виктор Медведчук: В Украине стремительно растет количество долгов и должников 8
Офис президента дал разнарядку силовикам любой ценой и любыми методами уничтожить Медведчука и ОПЗЖ 5
Джонсон: Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину 22
В Кремле сказали, в каких границах «признают» «ЛДНР» 112
Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ 24
МИД отозвал временного поверенного в делах Украины в России 71
Лавров отказал Украине в праве на суверенитет 126
Кулеба: Время для введения жестких санкций против РФ пришло 74
Генсек НАТО прокомментировал признание Россией ОРДЛО 79
Украина обратилась за консультациями по Будапештскому меморандуму 47
Байден подписал указ о санкциях из-за подрыва суверенитета Украины 67
СНБО переведен в режим работы 24/7 19
Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета 99
Путин объявил о признании независимости «Л/ДНР» 259
Путин обещает покарать виновных за трагедию в Одессе 1609
Макрон созвал Совет безопасности Франции для обсуждения Украины 81

Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор», - сказал Руденко журналистам.

По его словам, «это будет решение Киева», передает Интерфакс.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

«Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что «признанием так называемых ЛНР/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства - резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги