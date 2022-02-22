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Президент Владимир Зеленский во вторник собирает председателей фракций и групп.

Встреча начнется в 19:00 в Офисе президента.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении  Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».
ForUm

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