В ночь на вторник в одном из зданий в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, по предварительной версии из-за выстрела из РПГ-26, сообщила пресс-служба столичного главка.

Сегодня ночью в полицию Киева поступила информация о том, что в здании, где на одном из этажей находится адвокатская контора, раздался взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил по адресу взрывотехническую службу и следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.