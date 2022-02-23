Беларусь оказалась втянутой в спровоцированный Россией кризис в сфере безопасности в Европе, но она также будет нести ответственность, если атака на Украину будет осуществлена ​​с ее территории или с ее участием.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь мощный ответ от Европейского Союза. Но я хочу добавить, что это будет также распространяться на Беларусь, если атака будет осуществлена ​​с ее территории или при ее привлечении. Беларусь была втянута в этот кризис, который крадет ее суверенитет и сопровождается непрозрачным развертыванием российских войск. Беларусь теряет свою ядерную нейтральность и находится в процессе превращения в сателлита России», - заявил Высокий представитель ЕС.

Он отметил, что в ситуации, которая сложилась вокруг Украины, именно от России и ее руководства зависит, как они хотят выглядеть перед международным сообществом и перед историей.