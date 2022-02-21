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Для хорошего сна человеку необходимо иметь не только удобную кровать, но и качественное постельное белье. Текстиль соприкасается непосредственно с кожей, поэтому к ткани предъявляется целый ряд требований. Материал должен пропускать воздух, быть прочным и приятным на ощупь. В полной мере этим требованиям отвечает сатин. Ткань изготавливается из двух видов хлопковой нити, одна из которых плотная и образует основу, другая тонкая и крученая — лицевую сторону полотна.

Какой бывает сатин

От вида ткани зависит цена, долговечность и другие параметры комплекта. Производители предлагают постельное белье из следующих типов сатина:

  • обычный — полотно из 100 % хлопка, мягкое на ощупь с приятным блеском;
  • жаккард — плотная ткань с объемным рисунком;
  • мако — сверхлегкий гладкий и прочный материал из высококачественного египетского хлопка;
  • страйп — ткань с рисунком в виде чередования матовых и глянцевых полос;
  • шелк — полотно, в котором изнанка изготовлена из хлопковых нитей, а лицевая сторона сделана из шелковых волокон.

Комплекты из сатина выглядят роскошно и стильно. Многообразие расцветок позволяет подобрать набор на любой вкус, а качество удовлетворит даже самого взыскательного покупателя.

Особенности комплектов из сатина

В прошлом сатин называли «хлопковым шелком». Такое название вполне заслужено, ведь постельные принадлежности из этого материала имеют блестящую глянцевую лицевую сторону и матовую поверхность с изнанки. По виду ткань похожа на шелк, но при этом она более прочная, так же, как и хлопок.

К основным преимуществам сатинового постельного белья относят:

  • длительный срок службы;
  • высокая воздухопроницаемость;
  • способность сохранять тепло;
  • красивый вид;
  • устойчивость к деформациям.

Экологичная ткань полностью безопасна для здоровья. Материал не вызывает раздражения кожи, аллергии и может быть использован для детской постели.

К плюсам относят также износостойкость ткани. Постельное белье не тускнеет и сохраняет яркие краски даже после 200 стирок. При этом материал не мнется и не скатывается. Это качество сатин получил благодаря технологии мерсеризации. Нити из волокон хлопка вычесываются, обжигаются и обрабатываются щелочным раствором. В итоге исчезает ворсистость, ткань становится блестящей и плотной, легче окрашивается и не подается выцветанию.

Интернет-магазин BEDROOM предлагает купить качественное постельное белье сатин https://bedroom.ua/spalnya/linens/material/satin. В каталоге представлены комплекты на любой вкус и бюджет, поэтому легко подобрать идеальный набор, который украсит ваше спальное место.

Несколько советов по уходу за бельем

Сатин неприхотливый и практичный материал, за что заслужил любовь хозяек по всему миру. Постель с таким бельем всегда выглядит аккуратно, а после стирки комплект достаточно расправить для сушки и потом не нужно будет его гладить. Тем не менее, существует несколько правил, которые лучше выполнять, чтобы белье сохраняло эстетичный вид как можно дольше. В их число входят следующие рекомендации:

  • стирать при температуре не выше 40°С при деликатном режиме;
  • не применять агрессивные отбеливатели;
  • застегивать молнии или пуговицы на наволочках и пододеяльнике, а сами принадлежности выворачивать наизнанку;
  • не сушить под прямыми солнечными лучами.

Гладить сатиновый материал не рекомендуется, так как при воздействии горячей температуры ткань теряет свойства воздухопроницаемости.

Придерживайтесь простых правил ухода и любимый комплект прослужит долгое время, не теряя свои лучшие качества и красоту.
ForUm

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