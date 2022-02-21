Для хорошего сна человеку необходимо иметь не только удобную кровать, но и качественное постельное белье. Текстиль соприкасается непосредственно с кожей, поэтому к ткани предъявляется целый ряд требований. Материал должен пропускать воздух, быть прочным и приятным на ощупь. В полной мере этим требованиям отвечает сатин. Ткань изготавливается из двух видов хлопковой нити, одна из которых плотная и образует основу, другая тонкая и крученая — лицевую сторону полотна.
Какой бывает сатин
От вида ткани зависит цена, долговечность и другие параметры комплекта. Производители предлагают постельное белье из следующих типов сатина:
- обычный — полотно из 100 % хлопка, мягкое на ощупь с приятным блеском;
- жаккард — плотная ткань с объемным рисунком;
- мако — сверхлегкий гладкий и прочный материал из высококачественного египетского хлопка;
- страйп — ткань с рисунком в виде чередования матовых и глянцевых полос;
- шелк — полотно, в котором изнанка изготовлена из хлопковых нитей, а лицевая сторона сделана из шелковых волокон.
Комплекты из сатина выглядят роскошно и стильно. Многообразие расцветок позволяет подобрать набор на любой вкус, а качество удовлетворит даже самого взыскательного покупателя.
Особенности комплектов из сатина
В прошлом сатин называли «хлопковым шелком». Такое название вполне заслужено, ведь постельные принадлежности из этого материала имеют блестящую глянцевую лицевую сторону и матовую поверхность с изнанки. По виду ткань похожа на шелк, но при этом она более прочная, так же, как и хлопок.
К основным преимуществам сатинового постельного белья относят:
- длительный срок службы;
- высокая воздухопроницаемость;
- способность сохранять тепло;
- красивый вид;
- устойчивость к деформациям.
Экологичная ткань полностью безопасна для здоровья. Материал не вызывает раздражения кожи, аллергии и может быть использован для детской постели.
К плюсам относят также износостойкость ткани. Постельное белье не тускнеет и сохраняет яркие краски даже после 200 стирок. При этом материал не мнется и не скатывается. Это качество сатин получил благодаря технологии мерсеризации. Нити из волокон хлопка вычесываются, обжигаются и обрабатываются щелочным раствором. В итоге исчезает ворсистость, ткань становится блестящей и плотной, легче окрашивается и не подается выцветанию.
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Несколько советов по уходу за бельем
Сатин неприхотливый и практичный материал, за что заслужил любовь хозяек по всему миру. Постель с таким бельем всегда выглядит аккуратно, а после стирки комплект достаточно расправить для сушки и потом не нужно будет его гладить. Тем не менее, существует несколько правил, которые лучше выполнять, чтобы белье сохраняло эстетичный вид как можно дольше. В их число входят следующие рекомендации:
- стирать при температуре не выше 40°С при деликатном режиме;
- не применять агрессивные отбеливатели;
- застегивать молнии или пуговицы на наволочках и пододеяльнике, а сами принадлежности выворачивать наизнанку;
- не сушить под прямыми солнечными лучами.
Гладить сатиновый материал не рекомендуется, так как при воздействии горячей температуры ткань теряет свойства воздухопроницаемости.
Придерживайтесь простых правил ухода и любимый комплект прослужит долгое время, не теряя свои лучшие качества и красоту.
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