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Багато солдатів – на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на «велику землю» колони вантажівок із трупами, свідчить перехоплена СБУ розмова. 

Ось як цей загарбник, що стоїть під Києвом та не приховує свого роздратування: «Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й».

На перехоплених розмовах СБУ він говорить, що злий на путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.

«Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли», – скаржиться окупант.

Дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще в 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

Але Україну їм не взяти! Ми обов’язково переможемо!
ForUm

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