В Счастье на Луганщине в результате обстрела со стороны российских наемников загорелась и взорвалась АЗС, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В результате обстрела боевиками из оккупированных территории пгт Счастье загорелась и взорвалась АЗС», - написал он в Telegram-канале.

Ранее глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил, что поселок Врубовка и город Счастье (Луганская область) находятся под обстрелом со стороны российских наемников, повреждена инфраструктура, доступа к восстановлению пока что нет.