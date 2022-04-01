Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку для встановлення контролю за частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу.

За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель.

Крім того, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів «Іскандер» та двох комплексів ППО «С-300» для їх прикриття.

Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.