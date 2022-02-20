также в разделеПолитика
Зеленского пикетировали за недостаточно быстрое расследование событий на Майдане в 2014 году 13
Дубинский прогнозирует банкротство "Нафтогаза" 15
Подоляк: Такой уровень российской пропаганды говорит о реальной опасности для мирных жителей 17
Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ немедленно посетить Украину 16
Украина опровергла обстрелы Ростовской области 39
Зеленский: Хотите нам помочь? Дайте безусловные деньги 164
Зеленский: Я не знаю, что хочет Путин, поэтому предлагаю встретиться 128
Венедиктова обещает привлечь к уголовной ответственности всех, кто режиссировал видеообращения главарей т.н. 161
Верещук: Если люди хотят выехать на подконтрольную Украине территорию, то им нужно дать такую возможность 17
Кулеба едет на переговоры в Брюссель и Вашингтон 32
«Слуги народа» прибыли в зону ООС 21
Верещук надеется на помощь международного сообщества в расширении гуманитарных коридоров 24
В эфире «Свободы слова» Бутусов подрался с Шуфричем 70
Макрон планирует пообщаться с президентами Украины и России 112
Николай Тищенко проверил бомбоубежища Киева, пока Кличко был в Мюнхене 82
Медведчук три года назад в фильме Оливера Стоуна назвал причины происходящего сегодня в Украине и дал рецепт достижения мира 211
Нидерланды дадут Украине оружие и военное снаряжение 40
Пескова спросили, как Путину спится после событий на Донбассе 74

Президент України Володимир Зеленський назвав провокацією, брехнею та цинізмом заяви російської пропаганди про те, що українські снаряди потрапили до РФ та на тимчасово окуповані РФ території України.

Про це Зеленський заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 19 лютого.

“Те, що показали, наприклад, учора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім показали, що щось долетіло до Ростовської області — це провокація. Це все чиста брехня”, — сказав Зеленський.

“Там немає жодних загиблих, там немає нікого пораненого. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не вперше з 2014 року… Я маю на увазі, стріляють на ту територію, що вони контролюють. Це просто такий цинізм”, — наголосив президент.

Він наголосив, що Україна віддана миру і не раз про це заявляла. Також він нагадав, що пропонував РФ обрати будь-який майданчик для переговорів щодо врегулювання.

“У чому сенс нам стріляти та пропонувати дипломатію?” — запитав Зеленський.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги