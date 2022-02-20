Президент України Володимир Зеленський назвав провокацією, брехнею та цинізмом заяви російської пропаганди про те, що українські снаряди потрапили до РФ та на тимчасово окуповані РФ території України.

Про це Зеленський заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 19 лютого.

“Те, що показали, наприклад, учора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім показали, що щось долетіло до Ростовської області — це провокація. Це все чиста брехня”, — сказав Зеленський.

“Там немає жодних загиблих, там немає нікого пораненого. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не вперше з 2014 року… Я маю на увазі, стріляють на ту територію, що вони контролюють. Це просто такий цинізм”, — наголосив президент.

Він наголосив, що Україна віддана миру і не раз про це заявляла. Також він нагадав, що пропонував РФ обрати будь-який майданчик для переговорів щодо врегулювання.

“У чому сенс нам стріляти та пропонувати дипломатію?” — запитав Зеленський.