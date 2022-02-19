Бывший первый заместитель главного прокурора Грузии (2008-2012) Давид Сакварелидзе заявляет, что сегодняшние события по эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию очень похожи на повторение сценария, который реализовывали в Грузии в 2008 году.

Как он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет интернет-канал "Независимые".

"Честно говоря, у меня определенное дежавю, когда я на это все смотрю. С 2007 по 2008 год я работал в зоне конфликта, в городе Гори. Я там работал, служил областным прокурором, и перед моими глазами разворачивалась вот эта вся картина российской агрессии", - сказал он.

Сакварелидзе напомнил, что тогда тоже проводили эвакуацию населения.

"История очень похожа, они повторяют абсолютно то же самое, что тогда", - заявил он.

Напомним, главари самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили сегодня, 18 февраля, эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращением главарей были записаны за два дня до этого.