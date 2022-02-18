Наважся на втечу в курортне містечко — обирай квартири в найкращому ЖК бізнес-класу в Ірпені. В житловому комплексі “Синергія Сіті” запроєктовано понад 5000 квартир — це справжнє місто в місті. А точніше, курорт – адже тут свіже повітря, річка та багато місця для активного дозвілля. Це місце буквально кличе людей з галасливого мегаполісу до зеленого та релаксового Ірпеня.

ЖК “Синергія Сіті” створений для тих, хто хоче жити в екологічній зоні поруч з Києвом. Якщо ви прагнете комфорту, ви можете купити квартиру в Ірпені саме тут. На території житлового комплексу реалізоване поєднання відкритого суспільного простору з загальним доступом до скверу, магазинів, кафе та салонів краси, а також закритих внутрішніх дворів, де знаходяться дитячі майданчики.

Громадський сквер оздоблений згідно з новітніми ландшафтними рішеннями, навесні тут багато квітучих дерев. А в п’яти хвилинах пішки знаходиться набережна річки Ірпінь та хвойний ліс.

Набережна – чудове місце для прогулянок. Вздовж неї розташовані дитячі та спортивні майданчики, кав'ярні, прокат велосипедів. Неподалік від ЖК розташований пляж та велика зона з мангалами для пікніків. У лісі одне задоволення прогулюватись, кататись на велосипедах та навіть збирати гриби.

Окрім цього, на території ЖК “Синергія Сіті” буде розміщена загальноосвітня школа для учнів 1-12 класів. Школа розрахована на 1300 учнів, а на її території будуть розміщені басейн та спортивні майданчики. Надалі планується відкриття декількох дитячих садочків.

З початку лютого в ЖК Синергія Сіті почались продажі квартир у новому будинку № 18. Обрати найзручніше планування квартири ви можете на сайті https://synergia.city/

На кожному поверсі розташовано по 6 квартир з великими лоджіями. До вашої уваги одно-, дво- та трикімнатні квартири. Особливістю цього будинку є просторі кухні площею до 21 м2. А до розширеного наповнення входять:

— лазерна стяжка та гіпсова штукатурка стін,

— енергоефективний котел BOSCH для автономного опалення та нагрівання води,

— персоналізована система безпеки Ajax,

— тепла підлога в санвузлі, кухні та передпокої.

Пропозиція обмежена, і найкращий час нею скористатися – прямо зараз! Адже ціна за квадратний метр становить від 23 700 грн, а із кожною наступною укладеною угодою на купівлю квартири зростає. Щоб купити квартиру в Ірпені, звернісься у відділ продажу ЖК “Синергія Сіті”.