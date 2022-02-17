Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по гарантиям безопасности, констатировали в МИД и предупредили, что «в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера».

Об этом говорится в письменном ответе Москвы на реакцию США на выдвинутые в декабре Россией требования о гарантиях безопасности, сообщает Интерфакс.

Ответ опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. МИД уточнил, что письменный ответ был передан 17 февраля послу США Джону Салливану, которого для этого пригласили на Смоленскую площадь. Источник CNN в Госдепартаменте США подтвердил, что ответ Москвы получен.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», - говорится в ответе.

Президент РФ Владимир Путин еще в декабре на коллегии Минобороны допускал «военно-технический ответ» на действия», которые могут угрожать России.

«Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год». «Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение», - напомнил МИД базовые требования Москвы.

В ответе также констатируется, что «проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников».

«Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», - подчеркивают российские дипломаты.

В Москве видят возможность договориться с США о снижении рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон, к этому предложению российской стороны Вашингтон проявил интерес, говорится в российской реакции на ответ США по гарантиям безопасности.

«Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего "пакетного" предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски», - отмечают дипломаты.

Но переговоры и выработка устойчивых решений по контролю над вооружениями и снижению военных рисков невозможна без отказа НАТО от действий, наносящих ущерб безопасности России, предупредили в Москве.

Кроме того, в ответе назван нереалистичным и однобоким подход Вашингтона, направленный на «просвечивание» деятельности Вооруженных сил России и на доработку Венского документа ради снижения военной напряженности.

Предложение Москвы было пакетным и все темы должны рассматриваться в комплексе

«Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности», - заявил МИД.

В первоначальном проекте договора, предложенного Америке и НАТО, Россия «предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике».

«Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом», - говорится в документе.

«В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу», - убеждены в Москве.