также в разделеПолитика
Глава МИД Британии: Путин может затянуть текущий кризис на месяцы 15
Генсек НАТО о российской угрозе: «это новая нормальность» 11
В РФ допустили «военно-технические» меры из-за «неготовности» США договариваться 32
Американский политический обозреватель: Украина никакая не демократия - там преследуют лидера оппозиции и закрывают телеканалы 18
Медведчук: У Зеленского не было, нет и не будет политической воли на мирное урегулирование на востоке Украины 11
Лукашенко готов признать «ЛДНР» вместе с Россией 32
Зеленский срочно созвонился с президентом Европейского совета из-за обострения на Донбассе 101
Кремль о Донбассе: обстановка нагнетается 38
Зеленский о России: Они не готовы с нами общаться, они не хотят 140
Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания «ЛДНР» 54
Зеленский: Украину хотят видеть в НАТО, но не все 779
Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы 24
Великобритания: РФ сконцентрировала возле Украины 60% своих сухопутных сил 88
США: Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения 50
Трухин не собирается сдавать мандат 23
Портнов: Санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK являются противоправными и незаконными 17
Зеленский: Мы не видим никакого отвода войск 58
Президентский рейтинг: Разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается 59

Москва неоднократно получала от Киева сигналы с предложением встречи на высшем уровне, но цель этих запросов осталась неясна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По просьбе Интерфакса он в четверг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев посылал в Москву запросы о встрече на высшем уровне, однако полученные ответы «не ведут к двусторонней встрече».

«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться. Но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: Зачем? С какой целью?» - сказал Песков.

Киев, по его словам, предлагает на встрече «говорить только про Донбасс».

«Мы говорим: давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс, у вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат» - сказал Песков.

Напомним, Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира, однако, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору, заявил президент Владимир Зеленский. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги