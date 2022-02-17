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Александр Лукашенко заявил о готовности признать «Донецкую и Луганскую народные республики» при определенных обстоятельствах и вместе с Россией.

«Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение», - сказал Лукашенко во время посещения совместных белорусско-российского учений «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский, передает БелТА.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь и Россия будут совместно обсуждать необходимость признания «ДНР» и «ЛНР».

Он также выразил уверенность, что конфликт на Донбассе мог бы быть остановлен при желании руководства Украины.

Лукашенко обратил внимание на то, что сам был вовлечен в конфликт, поэтому считает свое мнение ответственным.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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