В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4378 больных коронавирусом. 29 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 134 больных коронавирусом и 142 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1895 человек. Всего коронавирус преодолели 352 292 жителя столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 853, в Деснянском – 642 и в Оболонском районе – 567 случаев», – отметил Кличко.
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