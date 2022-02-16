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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4378 больных коронавирусом. 29 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 134 больных коронавирусом и 142 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1895 человек. Всего коронавирус преодолели 352 292 жителя столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 853, в Деснянском – 642 и в Оболонском районе – 567 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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