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Принц Эндрю - один из сыновей королевы Великобритании Елизаветы II - добился внесудебного соглашения по обвинению активистки и правозащитницы Вирджинии Джуффре в трех эпизодах изнасилования, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, принц Эндрю не признал вину в изнасилованиях. Отступные в пользу Джуффре, которая помогает жертвам секс-торговли, станут «значительным пожертвованием» в поддержку прав пострадавших от насилия, передает Интерфакс.

По данным юристов, с которыми пообщалась The Guardian, сумма выплат превысит $10 миллионов. The Daily Telegraph и The Mirror называют сумму в 12 миллионов фунтов стерлингов (более $16 миллионов).

Урегулирование также означает, что принцу Эндрю не придется предстать перед судом присяжных в США.

Вирджиния Джуфре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет.

Адвокаты принца Эндрю заявили, что жалоба должна быть отклонена, сославшись на подписанное Джуфре соглашение в 2009 году с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. Согласно подписанному документу, она обязалась отказаться от судебного преследования Эпштейна и его знакомых, включая принца Эндрю. Однако нью-йоркский судья постановил, что дело может быть продолжено.

Принц последовательно отрицает обвинения. Букингемский дворец заявил, что не будет давать комментариев.

Дело против 61-летнего герцога Йоркского может быть рассмотрено в суде в сентябре этого года.

В 2019 году принц отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи в связи со скандалом по поводу его знакомства с финансистом Джеффри Эпштейном, против которого Джуффре ранее выступала в суде на стороне обвинения.

В июле 2018 года Эпштейна в очередной раз задержали по делу о сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. 10 августа того же года он покончил с собой в тюрьме.
ForUm

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