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Електропостачання, теплопостачання та водопостачання відсутні в м. Чернігові через ураження об'єктів критичної інфраструктури й активні бойові дії.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаусі. Газопостачання здійснюється частково, відновлювальні роботи проводяться в міру можливості.

За його словами, за останню добу в області зареєстровано вісім пожеж, із них одну - через обстріли російською армією населених пунктів (житловий сектор). Загалом від початку війни ліквідовано 386 пожеж, з яких 257 виникли через обстріли. Врятували 44 людей, із них 10 дітей, повідомляє "УНІАН".

За добу група піротехніків ДСНС шість разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, а загалом від початку війни виявлено та вилучено 115 вибухонебезпечних предметів.

 

 

 

 

 
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