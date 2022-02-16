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Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон #UAРазом, который проходит на всех украинских телеканалах 16 февраля.

Он обратился к украинцам, которых, по его словам, «объединяет единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми с родителями».

«На все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем Единения, желто-голубые!» - сказал Зеленский.

 

 

Телемарафон проходит с 8:00 до 10:00, а также с 19:00 до 22:00 на всех украинских телеканалах.

16 февраля называли днем потенциального вторжения России в Украине. Ряд СМИ сообщали, что это должно было произойти рано утром, однако по состоянию на 8.00 никаких признаков вторжения не было.

Зеленский учредил 16 февраля 2022 года Днем единения.
ForUm

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