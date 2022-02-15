Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Украины, распространявшего выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях. Также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов. Его действия должны были расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране и создать «нужную информационную картинку» для РФ, сообщил пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что гражданин, позиционировавший себя «журналистом» и «лидером мнений», согласился на сотрудничество с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый «журналист» регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграмм-канал.

В начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь, накануне важных международных встреч со странами-партнерами.

В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями, и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения. Те же месседжи он продвигал через рейтинговые телеграмм-каналы, на что ему отдельно выделяли финансирование.

Следствием установлено, что злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали «информкампаний» и обналичивал финансирование преступных акций.

В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые протестные акции в столице. Для этого, в частности, нанимал для «массовки» людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Последняя задача «медийника» – начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, ему уведомлено о подозрении. В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители, данные из которых подтверждают преступную деятельность.

Разоблачение преступления проводили сотрудники Департамента защиты национальной государственности и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, но, по данным источника УП, это 22-летний Иван Росада, внесенный также в список «Миротворца» за распространение российской пропаганды.