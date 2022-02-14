АО «Укрзализныця» работает в штатном режиме. Все пассажирские поезда курсируют по графику, ажиотажного спроса на билеты не наблюдается ни в одном из направлений, сообщили ForUm'у в пресс-службе компании.

В компании не фиксируют аномальную популярность любого из направлений. Так, сейчас в продаже почти 287 тыс. билетов на ближайшую неделю (15-20 февраля 2022 года). В частности, во львовском направлении — около 44 тыс. билетов, киевском — более 67 тыс. билетов, одесском — 23,5 тыс. билетов и в направлении Лимана — 25 тыс. билетов.

В общей сложности на даты до конца февраля минимум 40% мест в поездах остаются свободными по всем направлениям. Например, загруженность популярнейших львовского, харьковского, херсонского и донецкого направлений составляет 50-60%.

Укрзализныця призывает клиентов сохранять спокойствие и путешествовать с комфортом. Работаем по расписанию.

Напоминаем, что пассажиры Укрзализныци могут купить билеты на поезда картами еПоддержка.