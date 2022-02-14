также в разделеОбщество
Мендель рассекретила имя бойфренда и показала фото с ним 4
Дело нардепа Кузьминых: адвокат заявила отвод судьи 8
Глава Минобороны Беларуси заверил Резникова, что угроз наступления нет 20
Мужчине, бросившему молоток в окно Рады, грозит до 5 лет тюрьмы 10
Суспильне: Алина Паш въезжала в Крым со стороны Украины 32
Посол РФ в Швеции: «Мы ср*ли на все ваши санкции» 52
СБУ: Нагнетание паники в Украине – волна гибридной войны 50
СМИ: Посольство США эвакуируют из Киева во Львов 12
Известные украинцы обратились к мировым лидерам с призывом к миру 62
Литва передает Украине вакцину от коронавируса Johnson&Johnson 16
Народный синоптик дал прогноз погоды на март 41
В Украине хотят усилить ответственность за буллинг 13
В полиции напомнили водителям, что должно быть в машине 54
Украинские пограничники прокомментировали слухи об ужесточении правил въезда россиянам 54
Минцифры: С 1 марта все органы власти не имеют права просить прописку 52
Стало известно, когда украинские школьники уйдут на каникулы 28
Из-за напряженности с Россией, Индекс демократии в Украине снизился 26
Украинцам рассказали, как получить деньги по электронному больничному 29

АО «Укрзализныця» работает в штатном режиме. Все пассажирские поезда курсируют по графику, ажиотажного спроса на билеты не наблюдается ни в одном из направлений, сообщили ForUm'у  в пресс-службе компании.

В компании не фиксируют аномальную популярность любого из направлений. Так, сейчас в продаже почти 287 тыс. билетов на ближайшую неделю (15-20 февраля 2022 года). В частности, во львовском направлении — около 44 тыс. билетов, киевском — более 67 тыс. билетов, одесском — 23,5 тыс. билетов и в направлении Лимана — 25 тыс. билетов.

В общей сложности на даты до конца февраля минимум 40% мест в поездах остаются свободными по всем направлениям. Например, загруженность популярнейших львовского, харьковского, херсонского и донецкого направлений составляет 50-60%.

Укрзализныця призывает клиентов сохранять спокойствие и путешествовать с комфортом. Работаем по расписанию.

Напоминаем, что пассажиры Укрзализныци могут купить билеты на поезда картами еПоддержка.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги